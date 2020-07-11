Украину накроет жара и засуха: синоптик дал прогноз на август

Погода в Украине летом (коллаж РБК-Украина)

Народный синоптик рассказал, какая погода в Украине ожидается до конца лета

Погода в Украине до конца лета удивит перепадами синоптической ситуации и переходом от проливных дождей до засухи и жары.

Такой прогноз на вторую половину июля и весь август озвучил народный синоптик Леонид Горбань, передает "Обозреватель".

По его словам, в конце второго месяца лета ожидаются дожди, однако температура воздуха будет высокая, и градусники покажут около +27... +29 градусов.

Август начнется теплой погодой, но осадки не прекратятся. Небольшие дожди намечаются в восточных и южных областях Украины.

На смену осадкам вскоре придет сухая и жаркая погода.

Синоптик рассказал, что до 11 августа температура будет колебаться в пределах от +26 до +33 градусов в дневное время, а ночью будет около +18…+20 градусов.

В середине последнего летнего месяца снова начнется дождливая погода, но осадки ожидаются незначительные.

Уже с 23 августа в Украину придет долгожданная прохлада, и температура снизится до +20…+22 градусов днем, а ночью - около +12 градусов. Чуть теплее будет в южных регионах: днем до +25 градусов и ночью до +16 градусов.

"В последние дни месяца температура воздуха снизится еще на пару градусов", - добавил синоптик.

Август по сравнению с июлем будет действительно "суше", и если во втором месяце лета в среднем и в зависимости от региона выпадет 55 мм осадков, то в последнем - до 22 мм.

Ранее мы писали о том, что в Украине на этих выходных объявлено штормовое предупреждение, и рассказывали, как спастись, если попали в грозу.

Также сообщалось, что синоптики назвали сроки, когда в Украину придет затяжное похолодание.