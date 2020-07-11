Україну накриє спека і посуха: синоптик дав прогноз на серпень

Погода в Україні влітку (колаж РБК-Україна)

Народний синоптик розповів, яка погода в Україні очікується до кінця літа

Погода в Україні до кінця літа здивує перепадами синоптичної ситуації та переходом від проливних дощів до посухи і спеки.

Такий прогноз на другу половину липня і весь серпень озвучив народний синоптик Леонід Горбань, передає "Обозреватель".

За його словами, в кінці другого місяця літа очікуються дощі, однак температура повітря буде висока, і градусники покажуть близько +27... +29 градусів.

Серпень розпочнеться теплою погодою, але опади не припиняться. Невеликі дощі намічаються в східних і південних областях України.

На зміну опадам незабаром настане суха і спекотна погода.

Синоптик розповів, що до 11 серпня температура коливатиметься в межах від +26 до +33 градусів в денний час, а вночі буде близько +18...+20 градусів.

У середині останнього літнього місяця знову почнеться дощова погода, проте опади очікуються незначні.

Вже від 23 серпня в Україну прийде довгоочікувана прохолода, і температура знизиться до +20...+22 градусів вдень, а вночі - близько +12 градусів. Трохи тепліше буде в південних регіонах: вдень до +25 градусів і вночі до +16 градусів.

"В останні дні місяця температура повітря знизиться ще на пару градусів", - додав синоптик.

Серпень у порівнянні з липнем буде дійсно "сухішим", і якщо в другому місяці літа в середньому і в залежності від регіону випаде 55 мм опадів, то в останньому - до 22 мм.

Раніше ми писали про те, що в Україні на цих вихідних оголошено штормове попередження, і розповідали, як врятуватися, якщо потрапили в грозу.

Також повідомлялося, що синоптики назвали терміни, коли в Україну прийде затяжне похолодання.