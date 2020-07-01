Украину накроет жара и грозовая стихия: какие области пострадают

Погода в Украине в четверг, 2 июля, принесет грозовую стихию в ряд областей. Вернется и сильная жара, которая немного отступила на большинстве территорий. Такие данные предоставили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, Диденко в Facebook прогнозирует, что 2 июля значительная часть страны будет под воздействием антициклона. Будет жарко, ясно и солнечно. А вот на Западе, Луганщине, Донбассе, Запорожье и в Крыму пройдут локальные дожди с грозами.

Завтра на большинстве территорий будет знойно - от +27 до +33 градусов.

Вернется жара и в Киев, где завтра будет +30+32. Осадки маловероятны. А вот в субботу-воскресенье в столице воздух посвежеет. Ожидается +30+32 градуса.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте показали, в каких областях будут грозовые дожди. Судя по ним, средняя полоса окажется в зоне палящего солнца, но максимум в +34 завтра будет в Николаевской области.

Погода в Украине 2 июля (скрин: meteo.gov.ua)

Как мы писали ранее, мощный ливень в Николаеве за час превратил улицы в озера.

Также сообщалось, что погода в июле принесет жару и засуху.