Украину накроет волна еще одной болезни: Степанов встревожил заявлением

В Украине в феврале ожидается волна еще одной болезни. Кроме коронавируса, в последнем зимнем месяце прогнозируют пик заболеваемости гриппом, который дает серьёзные осложнения и может вызвать пневмонию.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", к февралю в стране должны быть минимальные показатели по заболеваемости коронавирусом. Поскольку на больнице будет дополнительная нагрузка.

"Если посмотреть немного вперед, у нас в феврале ожидается традиционный рост заболеваемости гриппом, и мы должны подойти к этому периоду с минимальными цифрами. Потому что грипп имеет такие же осложнения, как и коронавирус - пневмония", - сказал глава Минздрава.

Степанов уточнил, что пациентов с гриппом будут госпитализировать в те же больницы, где сегодня лечат коронавирус.

"Поэтому нам необходимо, чтобы наша медицинская система выдержала и чтобы мы уже до весны не шли ни на какие жесткие карантины, чтобы мы придерживались установленных правил", - добавил Степанов.

Напомним, заместитель главы Минздрава, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что вакцина от коронавируса, которая вскоре должна появиться в Украине в рамках механизма COVAX, будет защищать организм от инфицирования минимум 6-9 месяцев.

Как сообщалось ранее, в конце октября в Украине началась вакцинация от гриппа. К нынешнему эпидемическому сезону в Украину поставили 665 тысяч доз вакцины.