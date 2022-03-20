Украину накроет весенним теплом: где ожидается самая высокая температура

Погода в Украине в ближайшие дни порадует жителей страны настоящим весенним теплом. В некоторых областях ожидается повышение температуры до +14 градусов.

"21 марта везде будет ясное небо, солнечная погода. Ночью еще холодноваты, но уже без кусачих морозов, от 0 до -4 градусов, в восточных областях -2 -6 градусов. А днем в понедельник солнце поднимет столбики термометров до +10 +14 градусов", - рассказала Диденко.

Она добавила, что холоднее будет в прибережных районах Украины, которые будут охлаждаться еще не прогретыми морями.

В Киеве 21 марта будет солнечная и теплая погода, днем прогреется до +12 градусов.

Синоптик призвала не сильно доверять термометрам, которые на солнце могут показать и до +20 градусов.

"На неделе в Украине будет преобладать теплая погода, только ориентировочно в пятницу, 25 марта, ожидается кратковременное похолодание и осадки. Но буду еще уточнять", - предупредила Диденко.