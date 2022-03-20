Україну накриє весняним теплом: де очікується найвища температура
Погода в Україні найближчими днями порадує жителів країни справжнім весняним теплом. У деяких областях очікується підвищення температури до + 14 градусів.
Яка погода чекає українців найближчими днями, розповіла синоптик Наталка Діденко.
"21 березня скрізь буде ясне небо, сонячна погода. Вночі ще холоднуваті, але вже без кусючих морозів, від 0 до -4 градусів, у східних областях -2 -6 градусів. А вдень у понеділок Сонце підніме стовпчики термометрів до +10 + 14 градусів", - розповіла Діденко.
Вона додала, що холодніше буде в прибережних районах України, які будуть охолоджуватися ще не прогрітими морями.
У Києві 21 березня буде сонячна і тепла погода, вдень прогріється до +12 градусів.
Синоптик закликала не сильно довіряти термометрам, які на сонці можуть показати й до +20 градусів.
"На тижні в Україні переважатиме тепла погода, тільки орієнтовно в п'ятницю, 25 березня, очікується короткочасне похолодання та опади. Але буду ще уточнювати", - попередила Діденко.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик пообіцяла українцям потепління після 21 березня по всіх областях і місцями очікується вище + 15 градусів.
А також ми розповідали про те, коли в Україні переводять годинник і в який бік потрібно крутити стрілки.
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