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В Украине очень сильно потеплеет: когда ждать повышения температуры

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Суббота 19 марта 2022 18:56
В Украине очень сильно потеплеет: когда ждать повышения температуры Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украину идет настоящая весна с резким потеплением и солнечной погодой. Ожидается повышение температуры до +10 +14 градусов.

Какая погода ждет Украину в ближайшие дни, рассказала синоптик Наталка Диденко.

По словам Диденко, в ближайшие дни в большинстве областей будет сухо и солнечно. В ближайшую ночь ожидаются еще сильные морозы, особенно на востоке страны.

"Антициклон обнял и защищает всю Украину от снега и дождей. Поэтому осадков во всех областях в воскресенье не ожидается, будет много солнца. Ночью еще будет подмораживать, в ближайшую ночь в большинстве областей -3 -7 градусов, В Харьковской, Сумской, Полтавской областях -6 -12 градусов", - сообщила синоптик.

Днем морозы отступят, и температура начнет повышаться. Ожидается потепление до +5 +9 градусов. Ветер будет слабый – как бывает при антициклональной погоде. Только в южной части возможен порывистый ветер.

В Киеве ожидается небольшое усиление ветра вечером в воскресенье и в ночь на понедельник. Ночью в столице будет холодно, до -4 градусов. А вот днем 20 марта будет солнечно и ясно, до +8 градусов.

С понедельника в Украину придет потепление, и местами ожидается повышение температуры до +15 +19 градусов.

"На неделе тепло в Украине раскрутится еще больше. Градусы подпрыгнут до +9 +13 градусов, в западной части Украины в середине недели до +15 градусов, а на Закарпатье, вероятно, до +19 градусов", - рассказала Диденко.

Она добавила, что, по предварительным прогнозам, в пятницу, 25 марта ожидается кратковременное похолодание, а потом градусы снова поскачут вверх.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, когда будут переводить часы в Украине и в какую сторону нужно крутить стрелки.

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