Украину снова накроет циклоном: какие области затопит

"Четверг в Украине снова обещает дожди... 3-го июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковщины через Полтавщину, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами вплоть до Одесщины, Николаевщины, Херсонщины", - прогнозирует Наталка Диденко.

А вот в Приазовье, на Луганщине и Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

На остальной территории синоптик тоже прогнозирует неустойчивую ветреную погоду, но дожди будут местами и незначительные.

Температура воздуха завтра около +15+20 градусов. При этом холоднее всего по линии Харьков - Полтава - Днепр - Одесса.

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15 + 20 градусов.

В Киеве в четверг снова неприятная погода с ветром и небольшим дождем. При этом температура немного повысится - будет +17+19 градусов.

Синоптик добавила, что в дальнейшем в Украине потеплеет уже повсюду.