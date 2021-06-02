Україну знову накриє циклоном: які області затопить

"Четвер в Україні знову обіцяє дощі... 3-го червня найбільша кількість опадів припаде на смугу від Харківщини через Полтавщину, Дніпро з районами, захопить Кропивницький з районами аж до Одещини, Миколаївщини, Херсонщини", - прогнозує Наталка Діденко.

А ось у Приазов'ї, на Луганщині та Криму сильні дощі можуть чергуватися з проясненнями.

На решті території синоптик теж прогнозує нестійку вітряну погоду, але дощі будуть місцями і незначні.

Температура повітря завтра близько +15+20 градусів. При цьому найхолодніше по лінії Харків - Полтава - Дніпро - Одеса.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів.

У Києві в четвер знову неприємна погода з вітром і невеликим дощем. При цьому температура трохи підвищиться - буде +17+19 градусів.

Синоптик додала, що надалі в Україні потеплішає вже всюди.