Украину накроет снегом, местами с метелями и мощным ветром. Морозы усилятся

На дорогах везде, кроме южных областей, будет гололедица, поэтому водителям следует быть осторожнее за рулем.

Порывы ветра силой до 20 метров в секунду в этот выходной прогнозируются в западных регионах, местами ожидаются также метели, а на остальной части территории Украины ветер будет спокойный - до 10 м/с.

Температура воздуха 23 января днем в среднем составит около -6... -2 градусов, но на юге страны будет теплее: -2... +1 градус. В ночное время столбики термометров покажут -10... -4 градусов, но в восточных областях ожидается до -12 градусов.

Карта погоды в Украине 23 января (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 24 января, синоптическая ситуация особо не изменится, разве что холоднее теперь будет уже в западных регионах (ночью до -13 градусов), а не в восточных (ночью максимум -9 градусов).

Кроме того, снег не будет идти лишь в западных регионах, Житомирской и Винницкой областях, а на остальной части Украины осадки продолжатся.

Карта погоды в Украине 24 января (фото: meteo.gov.ua)

Во вторник, 25 января, "сухими" областями станут северные и часть центральных. Ночные морозы значительно усилятся в западных, центральных и восточных областях, где термометры опустятся местами до -18 градусов.

Карта погоды в Украине 25 января (фото: meteo.gov.ua)

В среду, 26 января, морозная зона перекочует с западных областей на восточные, и никуда не денутся на севере и в центре (в ночное время суток прогнозируется -14... -8 градусов). В южных регионах традиционно будет теплее. Осадки в виде несильного снега будут везде.

Карта погоды в Украине 26 января (фото: meteo.gov.ua)