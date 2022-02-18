ru ua
Пт, 18 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украину накроет сильными дождями со штормовым ветром: где будет самая опасная погода

Новина українською →
Пятница 18 февраля 2022 06:20
Украину накроет сильными дождями со штормовым ветром: где будет самая опасная погода Фото: Погода в Украине принесет дожди и шторм (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет дожди, в некоторые области - сильные, в пятницу, 18 февраля. При этом ожидается сильный ветер, со штормовыми порывами 15-22 метров в секунду.

Что будет с погодой в стране до конца недели - читайте ниже в материале Styler.

По прогнозу Наталки Диденко, ветер будет сильным, западного направления.

"Температура воздуха 18 февраля особо не изменится, разве немного качнется в сторону понижения, но не существенно, +2... +7 градусов", - сообщила синоптик.

В Украине будет преобладать влажная погода, периодически дождь, при снижении температуры воздуха возможен мокрый снег.

В Киеве в пятницу местами небольшой дождь, возможно с мокрым снегом, ветреная погода с северо-западными порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью около +2 градусов, днем около +5 градусов.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что осадки будут по всей территории страны, на западе и юге дожди будут сильнее.

Украину накроет сильными дождями со штормовым ветром: где будет самая опасная погода

Скрин: Погода в Украине 18 февраля (meteo.gov.ua)

Прогноз на выходные

Наталка Диденко прогнозирует, что выходными в Украине удержится влажная ветреная погода с небольшим колебаниями температуры воздуха. При этом теплый воздух будет доминировать.

Ранее синоптики рассказали также, что будет с погодой в Украине до конца месяца.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода
LITE
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики
В духе эмоционального гламура: визажист "Эйфории" объявила о запуске бренда косметики