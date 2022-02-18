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Україну накриє сильними дощами зі штормовим вітром: де буде найнебезпечніша погода

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П'ятниця 18 лютого 2022 06:20
Україну накриє сильними дощами зі штормовим вітром: де буде найнебезпечніша погода Фото: Погода в Україні принесе дощі і шторм (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе дощі, в деякі області - сильні, в п'ятницю, 18 лютого. При цьому очікується сильний вітер, зі штормовими поривами 15-22 метрів в секунду.

Що буде з погодою в країні до кінця тижня - читайте нижче в матеріалі Styler.

За прогнозом Наталки Діденко, вітер буде сильним, західного напрямку.

"Температура повітря 18 лютого особливо не зміниться, хіба трохи хитнеться в бік зниження, але не істотно, +2... +7 градусів", - повідомила синоптик.

В Україні переважатиме волога погода, періодично дощ, при зниженні температури повітря можливий мокрий сніг.

У Києві в п'ятницю місцями невеликий дощ, можливо з мокрим снігом, вітряна погода з північно-західними поривами до 15-18 метрів в секунду. Температура повітря вночі близько +2 градусів, вдень близько +5 градусів.

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що опади будуть по всій території країни, на заході і півдні дощі будуть сильнішими.

Україну накриє сильними дощами зі штормовим вітром: де буде найнебезпечніша погода

Скрін: Погода в Україні 18 лютого (meteo.gov.ua)

Прогноз на вихідні

Наталка Діденко прогнозує, що вихідними в Україні втримається волога вітряна погода з невеликим коливаннями температури повітря. При цьому тепле повітря буде домінувати.

Раніше синоптики розповіли також, що буде з погодою в Україні до кінця місяця.

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