Украину накроет шквалами и градом: какие области пострадают

Погода в Украине будет ненастной в нескольких областях
Погода в Украине покажет свой скверный характер жителям некоторых областей во вторник, 5 мая. Ожидаются грозы со шквалистым ветром и даже градом. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.
Согласно данным Наталки Диденко, в полосе непогоды окажется значительная часть центральных областей, большинство северных, а также Юг и Восток.
"Здесь ожидаются просто хрестоматийные майские дожди, при грозах - осторожно - возможны град и шквалы. Циклон с центром над Сумщиной во вторник покрутится по сторонам", - пишет синоптик.
А вот Запад отдохнет от гроз, но там ожидаются дожди.
При этом температура воздуха завтра будет комфортной (+17+22), на Западе - прохладнее (+12+17). А вот ночью в западных областях будет очень прохладно (+3+7), в горных районах дойдет даже до заморозков.
На протяжении недели, пишет Диденко, похолодание с Запада распространится и по всей стране.
"Дожди периодические останутся на значительной части территории, а в Карпатах, вследствие снижения температуры воздуха до заморозков, возможен снег", - прогнозирует синоптик.
В Киеве завтра кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе - порывистый ветер. В дальнейшем влажная погода в столице продержится, но ощутимо похолодает, хотя до заморозков и не дойдет.
К 9-10 мая в столице потеплеет, дожди прекратятся.
Синоптики Украинского гидрометцентра на карте подробно показали, где в Украине во вторник будет свирепствовать непогода.
Погода в Украине 5 мая (скрин: meteo.gov.ua)
Ранее мы писали, что синоптик дал очень неблагоприятный прогноз погоды на летние месяцы в Украине.