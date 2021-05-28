Украину накроет резкое похолодание с грозами: прогноз на выходные

Погода в Украине на выходные

"Из главных украинских погодных новостей ближайших выходных - похолодание!" - написала Диденко.

Уже в субботу, 29 мая, температура воздуха в западных, северных и части центральных областей будет невысокой как для конца мая: +15...+21 градусов.

Восточная часть Украины еще "понежится" среди комфортных +24...+28 градусов.

В южной части Украины, а также в Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях ожидается 20...25 градусов с отметкой "+".

Ветер, по словам синоптика, "будет задувать с севера и северо-запада, порой будет даже сильным".

В воскресенье продолжится снижение температуры воздуха, которое уже коснется 30-го мая и восточной части страны.

Будет ли дождь в выходных?

Тут и просто, и сложно одновременно, говорит Диденко.

"В течение субботы-воскресенья не могу выделить какую-то часть Украины, где бы безусловно можно пообещать солнечную погоду. 29-30 мая в Украине периодически будут прокатываться дожди и грозы. Конечно, учитывая сезон, эти дожди не будут идти бесконечными печальными осенними шеренгами - будут кратковременными и давать шанс на прояснение", - говорит синоптик и добавляет, что "даже за короткое время кое-где может поналивать ого-го".

Карта погоды на 29-30 мая в Украине (facebook.com/tala.didenko)

Какой будет погода в Киеве?

В столице 29-30 мая ожидается "дождь-прояснение, дождь-прояснение". На выходных похолодает до +16...+17.

Также вероятны дожди.

"Поэтому берите с собой зонты, одноразовые дождевики, соответствующую обувь, чай-кофе в термокружки, немного денег для Андреевского спуска и на этно-ярмарку в музей Гончара, а также что-то теплее одевайте. Будете подготовлены - будут хорошие впечатления", - комментирует Диденко.