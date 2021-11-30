Украину накроет мощным штормом: какие области зальет месячной нормой осадков

Погода в Украине 30 ноября принесет сильный порывистый ветер, местами со штормовыми порывами, а также значительные дожди. Синоптики прогнозируют, что в некоторых областях выпадет месячная норма осадков.

Что будет с погодой в последний день осени - читайте ниже в материале Styler .

В Укргидрометцентре заявили, что 30 ноября порывистым будет ветер в западных и северных областях, также 15-20 м/с, а на крайнем севере страны до 22 м/с.

"Южный циклон, что достигнет завтра днем юго-востока Украины, повлечет там значительные дожди, в отдельных районах выпадут в количестве около 8-15 мм, а в Крыму вплоть до 50 мм", - говорится в сообщении.

Отметим, что месячное количество осадков для Крыма в ноябре составляет 45,9 мм.

Фото: Юг Украины зальет дождями (facebook.com/UkrHMC)

Температура завтра снизится по всей стране, особенно на севере и западе, от 0 до +5 днем, -3... +3 ночью. На юге и востоке теплее, днем +4+9, в Крыму +10+12 градусов.

В западных областях возможен мокрый снег. На юге, как мы писали выше - сильные дожди.

Скрин: Погода в Украине 30 ноября (meteo.gov.ua)

Прогноз для Киева на несколько дней

По данным синоптика Наталки Диденко, в Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем не выше +2+3 градусов. Какие-то серьезные осадки - вряд ли.

"Пока будет холодно, в четверг-пятницу немного потеплеет, а потом снова - температура прыгнет вниз, к холоду", - добавила она.