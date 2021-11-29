ru ua
Пн, 29 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Волны до двух метров. На Азовском море ожидается сильный шторм

Новина українською →
Понедельник 29 ноября 2021 13:54
Волны до двух метров. На Азовском море ожидается сильный шторм Фото: на Азовском море ожидается сильный шторм (t.me/dsns_telegram)
Автор: Александр Мороз

Сегодня и завтра ночью на Азовском море прогнозируется сильный шторм. В районе Бердянска и Мариуполя ожидаются высокие волны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"29 ноября и ночью 30 ноября на Азовском море и в портах Мариуполя и Бердянска ожидаются порывы ветра 25-28 м/с, высота волн 15-20 дециметров (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение, непогода накроет большинство регионов страны. Ветер достигнет 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики рассказали, какой будет погода в первый день зимы и где ожидаются снегопады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Штормовое предупреждение
NEWS
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
Базовая годовая цена: в декабре 36 компаний предлагают газ дешевле 8 грн за кубометр
DAILY
Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Реформы в обмен на транш. На что согласилась Украина ради денег МВФ