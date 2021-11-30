Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів

Погода в Україні 30 Листопада принесе сильний поривчастий вітер, місцями зі штормовими поривами, а також значні дощі. Синоптики прогнозують, що в деяких областях випаде місячна норма опадів.

Що буде з погодою в останній день осені - читайте нижче в матеріалі Styler .

В Укргідрометцентрі заявили, що 30 листопада поривчастим буде вітер у західних та північних областях, також 15-20 м/с, а на крайній півночі країни до 22 м/с.

"Південний циклон, що досягне завтра вдень південного сходу України, спричинить там значні дощі, в окремих районах випадуть в кількості близько 8-15 мм, а в Криму аж до 50 мм", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що місячна кількість опадів для Криму в листопаді становить 45,9 мм.

Фото: Південь України заллє дощами (facebook.com/UkrHMC)

Температура завтра знизиться по всій країні, особливо на півночі і заході, від 0 до +5 вдень, -3... + 3 вночі. На півдні та сході тепліше, вдень +4+9, у Криму +10+12 градусів.

У західних областях можливий мокрий сніг. На півдні, як ми писали вище - сильні дощі.

Скрін: Погода в Україні 30 Листопада (meteo.gov.ua)

Прогноз для Києва на кілька днів

За даними синоптика Наталки Діденко, у Києві завершення листопада буде вітряним і холодним, вдень не вище +2+3 градусів. Якісь серйозні опади - навряд чи.

"Поки буде холодно, в четвер-п'ятницю трохи потеплішає, а потім знову - температура стрибне вниз, до холоду", - додала вона.