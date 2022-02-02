Украину накроет мокрый снег с дождем: синоптики рассказали, где будет непогода

На западе будет снег. При этом в Закарпатской области ожидается -1…+1, а во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях - 0…+2.

В северной части Украины без осадков. В Черниговской и Сумской областях температура воздуха составит -1…+1.

В центральных регионах мокрый снег с дождем ожидается в Днепропетровской и Полтавской областях. Температура при этом будет +1…+3. В Черкасской, Винницкой и Кировоградской областях без осадков и также +1…+3.

На востоке Украины мокрый снег с дождем. В Луганской и Донецкой областях +2…+4, в Харьковской области +1…+3.

В южных областях также непогода. В Николаевской области мокрый снег с дождем и +3…+5, в Одесской и Херсонской областях также +3…+5 и дождь. В Запорожской области дождь и +2…+4.

В оккупированном Крыму ожидаются дожди. При этом на полуострове будет теплее всего - +6…+8.

В Киеве без осадков. Температура воздуха составит 0…+2. При этом будет дуть южно-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 2 февраля (погодная карта: meteo.gov.ua)