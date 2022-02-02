Україну накриє мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

На заході буде сніг. При цьому в Закарпатській області очікується -1...+1, а у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Чернівецькій областях - 0...+2.

У північній частині України без опадів. У Чернігівській та Сумській областях температура повітря становитиме -1...+1.

У центральних регіонах мокрий сніг з дощем очікується в Дніпропетровській і Полтавській областях. Температура при цьому буде +1...+3. У Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській областях без опадів і також +1...+3.

На сході України мокрий сніг з дощем. У Луганській та Донецькій областях +2...+4, у Харківській області +1...+3.

У південних областях також негода. У Миколаївській області мокрий сніг з дощем і +3...+5, в Одеській і Херсонській областях також +3...+5 і дощ. У Запорізькій області дощ і +2...+4.

В окупованому Криму очікуються дощі. При цьому на півострові буде найтепліше - +6...+8.

У Києві без опадів. Температура повітря становитиме 0...+2. При цьому буде дути південно-західний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода в Україні 2 лютого (погодна карта: meteo.gov.ua)