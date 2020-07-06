Украину накроет ливнями и затяжным похолоданием: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине начнет меняться с приходом атмосферного фронта уже 7 июля, на Ивана Купала. В стране ожидаются сильные грозы, ливни, град, шквальный ветер, резко похолодает. Такие перемены затронут сначала Запад, но в дальнейшем прохлада распространится по стране. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Как пишет Диденко в Facebook, дожди в большинстве областей Украины 7 июля могут переходить в сильные ливни, а во время гроз возможны шквалы и град. А если учитывать контраст температур с Запада до Востока - от +18 до +38 градусов, вероятны смерчи.

Сильная жара останется на Востоке - от +30 до +38 градусов, на Западе похолодает до +18+23 градусов. А вот на Севере от +24 до +29 градусов.

В Киеве в ночь на Ивана Купала будет сухо, тепло и звездно, +20+22 градуса. А днем придут дожди с грозами, возможны сильные ливни и шквалистое усиление ветра. Температура воздуха будет колебаться около +29 градусов.

"В среду, 8-го июля, в Киеве существенно посвежеет, столбики термометров упадут до +22 градусов. Сильная жара на Юге и Востоке Украины ослабнет 9-10 июля", - пишет синоптик.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что вероятность дождей и гроз 7 июля будет самой низкой на Востоке и юго-востоке, а на Западе возможны ливни.

Погода в Украине 7 июля (фото: meteo.gov.ua)

8 июля атмосферный фронт переместится на Север, Центр, часть Юга (кроме Крыма, Одесской и Николаевской областей) и Востока (кроме Луганщины). На Севере и Западе +21+24, по линии Сумы - Кропивницкий - Одесса от +25+27, на остальных территориях все еще жара +32+36 градусов.

В четверг, 9 июля, дожди только на Востоке, а снижение температуры до +27+31 доберется и до юго-востока, на остальных территориях +20+27 градусов.

Погода в Украине 8 и 9 июля (фото: meteo.gov.ua)

10 июля установится умеренно-теплая солнечная погода без осадков. Температура от +22 до +31 (чем юго-восточней, тем теплее).

А вот в субботу, 11 июля, в Украине снова начнет повышаться температура, причем по всей стране. Дожди маловероятны, а воздух прогреется от +26 до +33 градусов.

Погода в Украине 10 и 11 июля (фото: meteo.gov.ua)

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