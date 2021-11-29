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Украину накроет ливнями с грозами, а потом засыпет снегом: где и когда ждать шторма

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине серьезно испортится в начале следующей недели. Нас ждут дожди, местами - сильные ливни, грозы, снег и похолодание. Впрочем с середины недели синоптическая ситуация снова изменится в сторону потепления.

Что будет с погодой в стране в следующие пять дней - читайте ниже в нашем материале Styler.

Так, по прогнозу Наталки Диденко, 29 ноября в Украине ожидаются одновременно снег и грозы.

"Активный циклон по имени Benedikt организует сложную погоду в большинстве областей Украины", - сообщила синоптик.

На западе, частично в центре и не севере будет холоднее, поэтому в этих регионах дождь будет смешиваться со снегом.

А на востоке, юге и в центральных областях, прилегающих к восточной части будет теплее, до +10+15 (на юге до +18 градусов), поэтому тут будут идти дожди, местами даже сильные, также вероятны грозы.

"Вся эта сложная завтрашняя синоптическая какофония будет сопровождаться сильным ветром, местами даже штормовым", - добавила синоптик.

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве в понедельник будет относительно тепло, около +7 градусов. Дождь возможен под вечер с переходом в снег.

Ощутимое похолодание в столицу придет во вторник, 30-го ноября.

Синоптики объявили предупреждение

"29 ноября в восточной части, днем и в центральных областях значительные дожди, в Карпатском регионе значительный мокрый снег и дождь; ночью в южных и восточных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - заявили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики также на картах показали, что 29-30 ноября в стране будет сильная непогода.

Скрин: Погода в Украине 29-30 ноября (meteo.gov.ua)

1 декабря также ожидается холодная погода, от -1 до +5 градусов, на юге +2+7. Снег вероятен в западных областях и на крайнем востоке.

Скрин: Погода в Украине 1 декабря (meteo.gov.ua)

2-3 декабря снова потеплеет, но ненадолго. Местами ожидается дождь и снег.

Скрин: Погода в Украине 2-3 декабря (meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что метеорологи заявили о зарождении феномена, который вызовет погодные аномалии во всем мире.

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