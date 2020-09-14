Украину накроет холодными грозами: синоптики назвали дату

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине начнет портиться уже в ближайшие дни

Погода в Украине начнет сильно портиться уже в четверг, 17 сентября. Часть страны накроет холодными грозами, а температура воздуха резко начнет опускаться.

Первыми от непогоды пострадают жители западных и северных областей. Ожидаются сильные грозы, местами с ливнями. Ночная температура воздуха упадет до +12 +15 градусов. В западных областях днем ожидается от +18 до +22 градусов, местами прогреется до +24 +25 градусов.

На севере ночью ожидается +12 +14 градусов, днем еще будет тепло, до +26 +28 градусов.

В центральной части страны ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ночью +12 +14 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

На юге и востоке сохранится жаркая и сухая погода. Ночью от +12 до +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов, местами до +29 градусов.

В Киеве 17 сентября синоптики прогнозирую грозу и кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы составит +13 +15 градусов, днем столбики термометров покажут +27 +29 градусов.

Погода в Украине на четверг, 17 сентября

С 18 сентября резкое похолодание ожидается по всей территории Украины, ночная температура опустится до +6 +12 градусов, днем от +12 градусов на западе и севере до +18 +21 градуса на юге, севере и в центре.

Тем временем, 15 сентября Украина еще будет наслаждаться осенним теплом и сухой комфортной погодой. В большинстве областей ожидается облачная погода, сухая и без осадков.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 +14 градусов. Днем ожидается от +23 до +26 градусов. На севере немного прохладнее, +22 +24 градуса. На юге будет жарко, до +27 +28 градусов.

В Киеве 15 сентября будет сухо и комфортно. Ночью +14 +16 градусов, днем от +25 до +27 градусов.

Погода в Украине на вторник, 15 сентября

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики назвали дату резкого похолодания в Украине.

А также мы рассказывали о том, когда в Украине синоптики прогнозируют первое и второе бабье лето.