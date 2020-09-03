Украину накроет грозами и начнется похолодание: какие области окажутся в опасности

Погода в Украине в пятницу, 4 сентября, ожидается нестабильная. Местами возможны грозы и резкое снижение температуры воздуха. Часть областей останется в зоне сухой и жаркой погоды.

На востоке страны сухо будет только в Харькове, Луганской и Донецкой областях, в остальных – пройдут грозы и кратковременные дожди. Ночная температура воздуха в регионе составит +16 +20 градусов, днем жара немного ослабнет, от +25 до +30 градусов.

Грозами и дождями накроет также южные области страны. В ночное время ожидается от +17 до +20 градусов, днем столбики термометров покажут от +27 до +30 градусов, в Одессе +26 +28 градусов. В Крыму ожидается кратковременный дождь, ночью +18 +20 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют грозы, дожди, местами сильные. Ночная температура будет колебаться в пределах +16 +18 градусов, днем воздух прогреется всего до +23 +25 градусов.

На западе Украины синоптики прогнозируют сухую и ясную погоду, без осадков. Однако в этом регионе существенно похолодает. Ночью температура составит +10 +13 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +20 +23 градусов, местами до +24 +25 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные грозы, возможны ливни. Температура воздуха начнет снижаться. В ночные часы столбики термометров покажут +16 +19 градусов, днем ожидается от +24 +27 градусов.

В Киеве 4 сентября синоптики прогнозируют кратковременные дожди и пасмурную погоду. Ночная температура составит +15 +17 градусов, днем ожидается всего +20 +22 градуса.

Карта погоды в Украине на пятницу, 4 сентября

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики предупредили украинцев о резком похолодании.

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