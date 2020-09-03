ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україну накриє грозами і почнеться похолодання: які області опиняться в небезпеці

Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні в найближчі добу різко почне псуватися

Погода в Україні у п'ятницю, 4 вересня, очікується нестабільна. Місцями можливі грози та різке зниження температури повітря. Частина областей залишиться в зоні сухої та спекотної погоди.

На сході країни сухо буде тільки в Харкові, Луганській та Донецькій областях, в інших – пройдуть грози та короткочасні дощі. Нічна температура повітря в регіоні складе +16 +20 градусів, вдень спека трохи ослабне, від +25 до +30 градусів.

Грозами та дощами накриє також південні області країни. У нічний час очікується від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 градусів, в Одесі +26 +28 градусів. У Криму очікується короткочасний дощ, вночі +18 +20 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують грози, дощі, місцями сильні. Нічна температура коливатиметься в межах +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

На заході України синоптики прогнозують суху і ясну погоду, без опадів. Однак у цьому регіоні суттєво похолодає. Вночі температура становитиме +10 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +23 градусів, місцями до +24 +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні грози, можливі зливи. Температура повітря почне знижуватися. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +19 градусів, вдень очікується від +24 +27 градусів.

У Києві 4 вересня синоптики прогнозують короткочасні дощі та похмуру погоду. Нічна температура становитиме +15 +17 градусів, вдень очікується всього +20 +22 градуси.

Популярні новини

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 4 вересня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили українців про різке похолодання.

А також розповідали про те, що в Україні очікується аномальна осінь і зима.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГідрометцентрПогода