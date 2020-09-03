Україну накриє грозами і почнеться похолодання: які області опиняться в небезпеці

Погода в Україні у п'ятницю, 4 вересня, очікується нестабільна. Місцями можливі грози та різке зниження температури повітря. Частина областей залишиться в зоні сухої та спекотної погоди.

На сході країни сухо буде тільки в Харкові, Луганській та Донецькій областях, в інших – пройдуть грози та короткочасні дощі. Нічна температура повітря в регіоні складе +16 +20 градусів, вдень спека трохи ослабне, від +25 до +30 градусів.

Грозами та дощами накриє також південні області країни. У нічний час очікується від +17 до +20 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 градусів, в Одесі +26 +28 градусів. У Криму очікується короткочасний дощ, вночі +18 +20 градусів, вдень від +27 до +29 градусів.

У північних областях синоптики прогнозують грози, дощі, місцями сильні. Нічна температура коливатиметься в межах +16 +18 градусів, удень повітря прогріється до +23 +25 градусів.

На заході України синоптики прогнозують суху і ясну погоду, без опадів. Однак у цьому регіоні суттєво похолодає. Вночі температура становитиме +10 +13 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +20 +23 градусів, місцями до +24 +25 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні грози, можливі зливи. Температура повітря почне знижуватися. Вночі стовпчики термометрів покажуть +16 +19 градусів, вдень очікується від +24 +27 градусів.

У Києві 4 вересня синоптики прогнозують короткочасні дощі та похмуру погоду. Нічна температура становитиме +15 +17 градусів, вдень очікується всього +20 +22 градуси.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 4 вересня

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики попередили українців про різке похолодання.

А також розповідали про те, що в Україні очікується аномальна осінь і зима.