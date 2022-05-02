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Украину накроет дождями и грозами, а потом вернутся заморозки: названы даты

Фото: Погода в Украине принесет грозы и заморозки (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет дожди и грозы 3-4 мая. 5-7-го числа вероятность осадков будет преимущественно на западе, однако на большинстве территорий вероятны заморозки.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте в материале Styler ниже.

Где будут заморозки

"5-6 мая ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, 6 мая и в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды на 3 мая

По данным синоптика Наталки Диденко, вторник придет в Украину с дождями и грозами. Однако солнце также будет светить во многих областях.

Периодические дожди пройдут в западных, северных областях, коснутся Винницкой области. Во время дождей возможны грозы.

В южной части Украины, на Востоке и в большинстве центральных областей будет преобладать сухая солнечная погода.

Температура воздуха комфортная - в течение дня +15+20 градусов.

Прогноз для Киева

В Киеве вторник будет преимущественно теплым, с температурой +15+18 градусов. Вероятны периодические дожди, возможна гроза.

Смотрите ниже на картах гидрометцентра прогноз погоды на пять дней (с 3 по 7 мая):

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на май.

Также сообщалось, что в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.

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Погода в УкраинеУкргидометцентр