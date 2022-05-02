Україну накриє дощами та грозами, а потім повернуться заморозки: названі дати

Погода в Україні принесе дощі і грози 3-4 травня. 5-7-го числа вірогідність опадів буде переважно на заході, однак на більшості територій ймовірні заморозки.

Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler нижче.

Де будуть заморозки

"5-6 травня вночі у північних, більшості західних та центральних областей, 6 травня і у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди на 3 травня

За даними синоптика Наталки Діденко, вівторок прийде в Україну із дощами та грозами. Проте сонце також світитиме в багатьох областях.

Періодичні дощі пройдуть у західних, північних областях, торкнуться Вінниччини. Під час дощів можливі грози.

У південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей переважатиме суха сонячна погода.

Температура повітря комфортна - протягом дня +15+20 градусів.

Прогноз для Києва

У Києві вівторок буде переважно теплим, з температурою +15+18 градусів. Ймовірні періодичні дощі, можлива гроза.

Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз погоди на п'ять днів (з 3 по 7 травня):