Україну накриє дощами та грозами, а потім повернуться заморозки: названі дати
Погода в Україні принесе дощі і грози 3-4 травня. 5-7-го числа вірогідність опадів буде переважно на заході, однак на більшості територій ймовірні заморозки.
Що буде з погодою в Україні найближчими днями - читайте в матеріалі Styler нижче.
Де будуть заморозки
"5-6 травня вночі у північних, більшості західних та центральних областей, 6 травня і у східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий)", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Прогноз погоди на 3 травня
За даними синоптика Наталки Діденко, вівторок прийде в Україну із дощами та грозами. Проте сонце також світитиме в багатьох областях.
Періодичні дощі пройдуть у західних, північних областях, торкнуться Вінниччини. Під час дощів можливі грози.
У південній частині України, на Сході та в більшості центральних областей переважатиме суха сонячна погода.
Температура повітря комфортна - протягом дня +15+20 градусів.
Прогноз для Києва
У Києві вівторок буде переважно теплим, з температурою +15+18 градусів. Ймовірні періодичні дощі, можлива гроза.
Дивіться нижче на картах гідрометцентру прогноз погоди на п'ять днів (з 3 по 7 травня):
Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на травень.
Також повідомлялося, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на останній місяць весни.