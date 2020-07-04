Украину накроет адская жара и ливни: прогноз синоптика на воскресенье

Погода в Украине на 5 июля (фото: canva.com)

Погода в Украине в воскресенье отличится высокими температурами

Погода в Украине 5 июля будет аномально жаркой и с локальными грозами. В некоторых регионах ожидается повышение уровней тепла до +35... +39 градусов, в то время как в Карпатах термометры покажут +12... +19 градусов. Подробный прогноз погоды на воскресенье опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем микроблоге.

Как уточняет эксперт, 5 июля комфортный уровень тепла ожидается в Киеве. Об этом синоптик написала в своем блоге в Facebook.

"В Киеве воскресенье может быть с облаками и даже локальными дождиками, да и температура воздуха не сильно будет изводить "тридцатками", так, +28, +29 градусов. В понедельник-вторник жара снова возьмется за киевлян, днем +30... +32 градуса. На Ивана, 7-го июля, в Киеве сильно польет! Но днем. И уже 8-го июля температура воздуха, ююхууу! - спустится по градусной горке в Киеве до +23... +25 градусов", - пишет синоптик.

Наталья Диденко уточнила прогноз погоды на остальной территории Украины.

"Воскресенье в Украине будет жарким и дальше на Востоке, Юге и в большинстве центральных областей, +30... +35, местами +36... +39 градусов! На Западе и Севере ожидается +25... +30 градусов, в Карпатах местами +12... +19 градусов. В общем завтра будет преобладать сухая погода, лишь в Черновицкой, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях пройдут отдельные грозовые дожди. Ослабление жары на Юге Украины ожидается 8-го июля, на Востоке - с 9-го июля", - подытожила синоптик.

Погода в Украине 5 июля будет аномально жаркой и с грозами (карта: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что синоптики предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Украине.

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Автор: Киселева Анна