Україну накриє пекельна спека та зливи: прогноз синоптика на неділю

Погода в Україні 5 липня (фото: canva.com)

Погода в Україні у неділю позначиться високими температурами

Погода в Україні 5 липня буде аномально спекотною та з локальними грозами. У деяких регіонах очікується підвищення рівнів тепла до +35… +39 градусів, у той час як у Карпатах термометри покажуть +12… +19 градусів. Детальний прогноз погоди на неділю опублікувала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі.

Як уточнює експерт, комфортний рівень тепла очікується 5 липня у Києві. Про це синоптик написала у своєму блозі у Facebook.

"У Києві неділя може бути з хмарками та навіть локальними дощиками, та й температура повітря не сильно гризтиме "тридцятками", так, +28, +29 градусів. У понеділок-вівторок спека знову візьметься за киян, вдень +30… +32 градуси. На Івана, 7-го липня, у Києві добряче лине! Але вдень. І вже 8-го липня температура повітря, ююхууу! - спуститься по градусній гірці в Києві до +23... +25 градусів", - пише синоптик.

Також Наталка Діденко уточнила прогноз погоди на решті територій України.

"Неділя в Україні буде спекотною й далі на Сході, Півдні та в більшості центральних областей, +30… +35, місцями +36… +39 градусів! На Заході та Півночі очікується +25… +30 градусів, в Карпатах місцями +12… +19 градусів. Загалом завтра переважатиме суха погода, лише у Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Чернігівській та Сумській областях пройдуть окремі грозові дощі. Послаблення спеки на Півдні України очікується 8-го липня, на Сході - з 9-го липня", - підсумувала синоптик.

Погода в Україні 5 липня буде аномально жаркою та з грозами (карта: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, що синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні.

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Автор: Киселева Анна