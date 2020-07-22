В Украину нагрянут грозовые дожди и похолодание: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине (фото: pixabay.com)

Погода в Украине в некоторых областях будет с осадками и прохладой

Погода в Украине в четверг, 23 июля, принесет периодические грозовые дожди в некоторые области. Днем температура существенно не изменится, а вот ночью похолодает. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Диденко в Facebook пишет, что грозы вероятны на Западе, где вероятны остатки "атмосферного фронта, который уже практически миновал нашу территорию".

А на остальных территориях будет царить антициклон Albreht, который подарит сухую погоду.

Температура воздуха будет комфортной - от+23 до +29 градусов, а на Юге до +25+30 градусов.

В Киеве завтра, 23 июля, установится приятная сухая погода с "солнцем и белыми облачками". Температура днем около +23 градусов.

А вот ближе к выходным в столице потеплеет на 3-5 градусов, но при этом увеличится вероятность грозовых дождей.

"Итак, в ближайшее время грозовые дожди - на Западе, на Севере - периодические осадки в конце недели, Юг, Восток, большинство Центра - в сухой погоде", - написала синоптик.

А вот в Украинском гидрометцентре на картах завтра дождей не прогнозируют, но отмечают, что ночная температура снизится сильно на Севере, Востоке и в Центре (+10+15), на Западе будет +9+14, а Юге +15+19.

Киев также ждет холодная ночь (+12+14) и умеренно теплый день (+22+24).

Погода в Украине 23 июля (скрин: meteo.gov.ua)

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