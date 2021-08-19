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В Украину нагрянет шторм с градом: где именно испортится погода

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Четверг 19 августа 2021 20:26
В Украину нагрянет шторм с градом: где именно испортится погода Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине испортится из-за шторма и града
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине существенно испортится в некоторых областях в пятницу, 20 августа. Синоптики предупредили о штормовом ветре, грозах, во время которых возможен град.

Что будет с погодой в последний рабочий день недели - читайте ниже в прогнозе на Styler.

"20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в Украинском гидрометцентре.

Температура завтра будет умеренной, а ночью и утром - прохладной. На западе +23+26, ночью +12+14, на востоке жарковато, +27+30, ночью +16+18, а в остальніх областях +25+28, в ночное время +14+17 градусов.

В Киеве синоптики прогнозируют 20 августа +25+27 днем, ночью +14+16, осадки завтра маловероятны.

В Украину нагрянет шторм с градом: где именно испортится погода

Скрин: Погода в Украине 20 августа (meteo.gov.ua)

Ранее о дождях и грозах на выходных также предупредила синоптик Наталка Диденко. Также она рассказала, в каких регионах испортится погода на День Независимости, 24 августа.

К слову, врачи недавно рассказали, что такое метеозависимость, почему мы остро реагируем на погоду и как это можно лечить.

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