UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украину нагрянет мерзкая погода с сильным похолоданием: новые карты

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине сильно поменяется уже в пятницу, 5 марта. В этот день в большинстве областей ожидается похолодание и осадки. Холодно будет и в субботу-воскресенье, 6-7 марта.

Об этом рассказали Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

По словам Диденко, в пятницу в страну нагрянет атмосферный фронт с последующим похолоданием.

"Уже завтра в большинстве областей днем столбики термометров съедут вниз, до +2+6 градусов", - прогнозирует синоптик.

Тепло все еще сохранится на Юге, в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Черновицкой области - тут +8+13 градусов.

Атмосферный фронт принесет осадки - дождь, а из-за похолодания местами с мокрым снегом. Осадков избежит южная часть, где будет преобладать сухая погода.

В Киеве 5 марта ожидается изменение погоды. Пройдет дождь, возможен в столице местами мокрый снег, в течение дня похолодает до +2+4 градусов.

"В субботу-воскресенье холодная погода удержится, однако какие-то серьезные осадки - вряд ли", - добавила Диденко.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали на картах, что будет с температурой и осадками в пятницу, 5 марта.

Погода в Украине 5 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики также предупредили, что в Украину скоро вернутся сильные морозы. Температура местами будет достигать -10 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода
Читайте также
Потепление до +14 и без осадков: прогноз погоды на сегодня
В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия
Прогноз погоды