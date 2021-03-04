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В Україну завітає мерзенна погода з сильним похолоданням: нові карти

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні сильно зміниться вже у п'ятницю, 5 березня. У цей день у більшості областей очікується похолодання й опади. Холодно буде і в суботу-неділю, 6-7 березня.

Про це розповіли Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

За словами Діденко, в п'ятницю в країну прийде атмосферний фронт з подальшим похолоданням.

"Вже завтра в більшості областей вдень стовпчики термометрів з'їдуть вниз, до +2+6 градусів", - прогнозує синоптик.

Тепло все ще збережеться на Півдні, в Дніпропетровській, Кіровоградській, Донецькій, Чернівецькій області - тут +8+13 градусів.

Атмосферний фронт принесе опади - дощ, а через похолодання місцями з мокрим снігом. Опадів уникне південна частина, де буде переважати суха погода.

У Києві 5 березня очікується зміна погоди. Пройде дощ, можливий в столиці місцями мокрий сніг, протягом дня похолодає до +2+4 градусів.

"В суботу-неділю холодна погода утримається, однак якісь серйозні опади - навряд чи", - додала Діденко.

Синоптики Українського гідрометцентру показали на картах, що буде з температурою і опадами у п'ятницю, 5 березня.

Погода в Україні 5 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики також попередили, що в Україну скоро повернуться сильні морози. Температура подекуди сягатиме -10 градусів.

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