На Украину надвигаются сильные ливни: какие области затопит

Так, мощные осадки завтра ожидаются на западе Украины и в Крыму. В южной части синоптики прогнозируют облачность и небольшой дождь. На остальных территориях - без осадков.

Температура в этот день самой низкой ожидается на западе - от +17 до +21 градуса, на севере, в центре и Одесской области +23+27, а на юге и востоке от +24 до +29 тепла. Ночью по стране от +8 до +13 градусов.

В Киеве 16 мая осадки маловероятны, днем +23+25, ночью от +11 до +13 градусов.

Скрин: Погода в Украине принесет дожди 16 мая (meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптики Gismeteo не исключают вероятность дождя в Киеве днем, 16 мая. Дождливым и с похолоданием будет также понедельник, 17-е число.

Скрин: Погода в Киеве 16-17 мая (meteo.gov.ua)