На Украину надвигаются морозы и снег: появилась карта погоды

Погода в Украине в скором времени кардинально изменится. Несмотря на то, что календарная зима заканчивается, начало весны не принесет украинцам тепло. Вместо этого стоит ждать морозов, снега и порывистого ветра. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

По прогнозу Наталки Диденко, холодать начнет уже в четверг, 27 февраля. Холодный фронт зайдет в страну с Запада, по всей стране дожди, а в западных областях - с мокрым снегом. Похолодает по всей стране, кроме Востока и Юга, где будут апрельские +10+15. Дальше температура воздуха будет снижаться.

"27-го февраля в большинстве областей ожидается влажная погода с дождями, а на Западе - с мокрым снегом. Там такая фаза осадков станет возможной из-за похолодания до +2+6 градусов", - пишет Диденко.

Осадки будут двигаться с запада на восток, поэтому днем восточные области побудут в сухой погоде - задождит только вечером, а в западных областях и на Севере осадки вероятны утром и днем, а вечером - прояснится.

Кроме того, в четверг ожидается сильный порывистый ветер, значения будут доходить до штормовых на Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, на Донетчине, Луганщине, в Днепре и районах. На остальной территории - умеренный, западный и юго-западный, ветер.

В Киеве 27 февраля также ожидается дождь, похолодает после сегодняшних +11 до скромных +6 градусов.

"К концу недели, в выходные похолодает еще на несколько градусов, но с понедельника снова потеплеет", - прогнозирует синоптик.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра согласны с прогнозом Наталки Диденко. На своих картах с 27 февраля на 1 марта они показали, что пика похолодания стоит ждать 29 февраля - на северо-западе возможны даже морозы до -1 градуса днем.

Холодным будет и первый день весны, на Западе и Востоке выпадет снег.

Погода в Украине (фото: meteo.gov.ua)

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