Запад Украины накроют град и гроза

Фото: дождь (РБК-Украина)

В западных областях дождь и шквалы

В Карпатах, в частности в Ивано-Франковской области, сегодня резко ухудшится погода. Синоптики прогнозируют дожди и град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах, днем и в Ивано-Франковской области значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, неделю назад западные области накрыл сильный дождь, в результате чего образовался паводок. Из-за этого десятки семей остались без дома, потому что улицы залило водой.

Отметим, что сегодня ливни и грозы вновь накроют западную территорию Украины, температура воздуха в регионах будет колебаться от +23 до +36 градусов тепла.

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что погода в июле характеризуется неустойчивыми периодами с грозами, шквалами и ливнями и засухой.

РБК-Украина писало, что среднемесячная температура воздуха мая 2020 года в Киеве составила 12,4 градуса, что на 2,8 градусов ниже климатической нормы: месяц оказался самым холодным в XXI веке.

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Автор: Анастасия Рокитна