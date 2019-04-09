На Украину надвигается весенняя стихия: какие области под угрозой

Погода в Украине в среду, 10 апреля, принесет дожди почти по всей территории страны. В некоторых областях ожидаются грозы, передает Украинский гидрометцентр.

Осадки не предусматриваются лишь на Востоке и в некоторых западных областях - на Волыни и Ровенщине.

А жителей Винницкой, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей синоптики предупреждают о грозах.

К счастью, ветер будет довольно спокойный - от 5 до 10 метров в секунду, что не позволит стихии слишком разгуляться. К тому же в областях с грозой будет очень тепло - до +22 выше нуля.

Погода в Украине 10 апреля принесет дожди и грозы (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Температура воздуха ночью будет самой низкой на Западе Украины - от +3 до +7 градусов, исключением будет Закарпатская область, где столбики термометров ночью покажут до +9 выше нуля. Теплее всего ночью будет в Киевской и Одесской областях - до +10 градусов.

Днем жарко будет на Востоке, Юге и в Центре - здесь воздух местами прогреется до +22 градусов. В Западных областях днем будет достаточно прохладно - от +9 до +13 градусов, за исключением Закарпатья (+17... +19).

В столице ближайшей ночью и днем дождь. Однако температура воздуха будет комфортной - от +8 до +10 ночью и от +15 до +17 днем. Ветер умеренный - 5-10 метров за секунду.

Погода в Украине 10 апреля принесет дожди и грозы (фото: meteo.gov.ua/ua/)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет теплая погода, которая продержится ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.