На Украину надвигается сильное похолодание: названа дата первого снега

В Украине начинается сильное и затяжное похолодание и уже в середине месяца стоит ожидать первых серьезных заморозков.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, первые заморозки наступят уже на следующей неделе. Об этом он сообщил в комментарии для издания "Апостроф".

По словам синоптика, на юге Украины температура воздуха еще будет держаться на уровне +18 градусов днем, а вот в остальных регионах стоит ожидать резкого похолодания.

По данным Горбаня, уже 17-18 октября в Украину придут первые заморозки и в нескольких областях температура ночью опустится до -1 градуса. Конец октября будет холодным и погода принесет с собой мокрый снег с дождем.

"После этого дневная температура воздуха упадет до +11 +12 градусов, в конце октября снова приморозит до 0 -4 градусов. В этот период также ожидается дождь с мокрым снегом", - отметил синоптик.

Первыми сильное похолодание почувствуют жители западных областей, а в остальные регионы первые заморозки придут после 24 октября. Однако в третьей декаде октября средняя температура воздуха днем ожидается в большинстве областей около +10 градусов.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики пообещали в середине октября сухую и солнечную погоду.

А также рассказывали о том, что в Украине разгуляется непогода и стало известно, какие области накроет ливнями и грозами.