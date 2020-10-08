На Україну насувається сильне похолодання: названа дата першого снігу

В Україні починається сильне і затяжне похолодання і вже в середині місяця варто очікувати перших серйозних заморозків.

Як розповів народний синоптик Леонід Горбань, перші заморозки прийдуть вже наступного тижня. Про це він повідомив у коментарі для видання "Апостроф".

За словами синоптика, на півдні України температура повітря ще буде триматиметься на рівні +18 градусів вдень, а от в інших регіонах варто очікувати різкого похолодання.

За даними Горбаня, вже 17-18 жовтня в Україну прийдуть перші заморозки й у кількох областях температура вночі опуститься до -1 градуса. Кінець жовтня буде холодним і погода принесе з собою мокрий сніг з дощем.

"Після цього денна температура повітря впаде до +11 +12 градусів, в кінці жовтня знову приморозить 0 до -4 градусів. У цей період також очікується дощ з мокрим снігом", - зазначив синоптик.

Першими сильне похолодання відчують жителі західних областей, а в інші регіони перші заморозки прийдуть після 24 жовтня. Проте в третій декаді жовтня середня температура повітря вдень очікується в більшості областей близько +10 градусів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики пообіцяли у середині жовтня суху і сонячну погоду.

А також розповідали про те, що в Україні розгуляється негода і стало відомо, які області накриє зливами та грозами.