На Украину надвигается сезон гроз: где будет лить и греметь

Погода в Украине будет на выходных будет прохладной, местами пройдут сильные дожди, а на следующей неделе в страну нагрянут весенние грозы, которые пронесутся по всем областям.

О погодной ситуации рассказали синоптики Украинского гидрометцентра на своем сайте.

Завтра, 23 мая, в стране будет холодно, а ближайшей ночью - очень холодно (+3+8 градусов). Синоптик Наталка Диденко даже прогнозирует местами заморозки. Днем тоже прохладно +11+15 (кроме Запада и Юга с +14+18 градусами).

Днем мелкий дождь возможен на Правобережье в Центре и на Севере. Ветер по всей стране резкий и порывистый.

В Киеве в субботу и воскресенье ночью +4+6, днем +12+15, возможен небольшой дождь местами.

Погода в Украине 23 мая (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 24 мая, прояснение придет на среднюю полосу Украины. Температурные показатели останутся такими же, а вот осадки переместятся - если на Востоке поморосит, то Запад с Житомирской и Винницкой областями ожидает сильный дождь. Ветер стихнет, кроме западных областей.

Понедельник, 25 мая, принесет перемены в синоптическую ситуацию. Придет небольшое потепление (+13+18 днем и +5+12 ночью). Но Карпаты, Закарпатье и Одесскую области накроет грозовыми дождями, на остальных территориях - небольшой дождь (кроме крайнего Востока).

Погода в Украине 24 и 25 мая (фото: meteo.gov.ua)

26 мая грозы и дожди - уже по всей стране, температура удержится на значениях +14+18 днем, +6+11 ночью.

А вот в среду, 27 мая, потеплеет существеннее - до +17+21 днем. Но грозовой атмосферный фронт будет крутиться над всей Украиной.

Погода в Украине 26 и 27 мая (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в Украину очень скоро придет потепление. Синоптик рассказала о том, какой погоды ждать до конца недели.

А вот синоптик Укргидрометцентра Зоя Олейник прогнозирует, что июнь в 2020 году будет существенно теплее, чем май, который отметился аномально холодной погодой.