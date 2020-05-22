На Україну насувається сезон гроз: де буде лити і гриміти

Погода в Україні на вихідних буде прохолодною, місцями пройдуть сильні дощі, а на наступному тижні в країну нагрянуть весняні грози, які пройдуть по всіх областях.

Про погодну ситуацію розповіли синоптики Українського гідрометцентру на своєму сайті.

Завтра, 23 травня, у країні буде холодно, а найближчої ночі - дуже холодно (+3+8 градусів). Синоптик Наталка Діденко навіть прогнозує місцями заморозки. Вдень теж прохолодно +11+15 (крім Заходу і Півдня +14+18 градусів).

Вдень невеликий дощ можливий на Правобережжі в Центрі та на Півночі. Вітер по всій країні різкий і поривчастий.

У Києві в суботу і неділю вночі +4+6, вдень +12+15, можливий невеликий дощ місцями.

Погода в Україні 23 травня (фото: meteo.gov.ua)

У неділю, 24 травня, прояснення прийде на середню смугу України. Температурні показники залишаться такими ж, а ось опади перемістяться - якщо на Сході помрячить, то Захід з Житомирською та Вінницькою областями очікує сильний дощ. Вітер стихне, крім західних областей.

Понеділок 25 травня, принесе зміни в синоптичну ситуацію. Прийде невелике потепління (+13+18, вдень +5+12 вночі). Але Карпати, Закарпаття та Одеську області накриє грозовими дощами, на інших територіях - невеликий дощ (крім крайнього Сходу).

Погода в Україні 24 і 25 травня (фото: meteo.gov.ua)

26 травня грози і дощі вже по всій країні, температура утримається на значеннях +14+18 вдень і +6+11 вночі.

А ось в середу, 27 травня, потеплішає істотніше - до +17+21 вдень. Але грозовий атмосферний фронт буде крутитися над усією Україною.

Погода в Україні 26 і 27 травня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше синоптик Наталка Діденко розповіла, що в Україну дуже скоро прийде потепління. Синоптик розповіла про те, якої погоди чекати до кінця тижня.

А ось синоптик "Укргідрометцентру" Зоя Олійник прогнозує, що червень в 2020 році буде істотно тепліше, ніж травень, який відзначився аномально холодною погодою.