На Украину надвигается опасная погода: какие области под угрозой

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине резко изменится на этой неделе

Погода в Украине в ближайшие дни принесет жителям страны неприятные перемены. В страну ворвется мокрый снег с дождем, который будут сопровождать порывы сильного порывистого ветра вплоть до штормовых значений. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Так, по данным синоптика Наталки Диденко, во вторник, 21 января, существенных осадков не предвидится. Но уже в среду и четверг, 22 и 23 января, циклон с севера принесет осадки, а ветер будет сильным и порывистым, временами достигая штормовых значений.

21 января, по прогнозу Диденко, температура будет в пределах 0... +4 градусах, на Востоке 0... -2, на Западе - от +4 до +6. Ближайшей ночью от 0 до -3, а в горах -4... -8 мороза.

В Киеве во вторник без существенных осадков, ночью до -2, днем до +2 градусов.

"22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений", - пишет Диденко.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра согласны с прогнозом Наталки Диденко. Судя по картам, циклон с дождем и мокрым снегом ворвется в страну уже 22 января. При этом осадки ожидаются по всей стране, кроме южных областей.

Температура воздуха днем существенно в этот период не изменится, а вот ночью потеплеет до -2... +1.

Погода в Украине 21 и 22 января (фото: meteo.gov.ua)

23 января днем похолодает на пару градусов, снег ожидается уже по всей стране.

Сильный ветер от 7 до 12 метров в секунду будет задувать в период с 21 по 23 января, местами - до штормовых значений.

Уже 24 января в страну вернется антициклон, осадки и ветер прекратятся, но разрыв между дневным теплом и ночными морозами увеличится. На Востоке похолодает до -6... -8 ночью, на остальных территориях от -2 до -5. Днем около нуля, кроме Юга и Запада, где будет от +2 до +6 тепла.

Погода в Украине 23 и 24 января (фото: meteo.gov.ua)