В Украину идут сильные заморозки

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Местами температура на почве будет достигать -5 мороза

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается с заморозками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, 12 апреля ожидаются сильные заморозки ночью по всей территории Украины. 13 апреля на западе страны температура на поверхности почвы и в воздухе опустится до -5 мороза, что соответствует II уровню опасности.

В восточных областях 14 апреля ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до -5 (I уровень опасности).

Ранее сообщалось, что погода в Киеве и Киевской области 11 и 12 апреля ночью также ожидается с заморозками. В частности, ночью температура в столице опустится до -2 мороза, в области - до -5 мороза.

Потеплеет в Украине в последней декаде апреля. Так, с 20 по 26 апреля температура воздуха будет достигать значений до +24 днем и +14 ночью.

Напомним, начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений. Средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла - на 6,4 градуса выше нормы.