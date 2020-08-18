Украину начнет заливать жутким ливнями: каким областям приготовиться к непогоде

Погода в Украине в среду, 19 августа, ожидается неблагоприятная в западной части страны. Синоптики прогнозируют сильные и затяжные ливни. А на остальной территории страны начнет повышаться температура воздуха.

На востоке Украины ожидается сухая погода с небольшой облачностью, без осадков. Ночью в регионе от +13 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +29 +31 градуса.

В южных областях ожидается жаркая и сухая погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура составит +15 +18 градусов, днем прогреется до +30 +33 градусов, в Одессе +29 +31 градус. В Крыму сухо и ясно, ночью +16 +18 градусов, днем от +30 +32 градусов.

На севере страны ожидается сухая погода, небольшая облачность, но без осадков. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +14 +16 градусов. Днем в регионе ожидается от +29 до +31 градуса.

Запад Украины накроет сильными ливнями, местами возможны грозы. Температура воздуха ночью в регионе составит +15 +17 градусов. Днем столбики термометров покажут от +23 до +26 градусов.

В центральной части страны будет сухая и солнечная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +14 +17 градусов, днем прогреется до +29 +32 градусов.

В Киеве 19 августа синоптики прогнозируют ясную и сухую погоду, небольшую облачность. Ночью ожидается от +16 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут от +29 до +31 градуса.

Карта погоды в Украине на среду, 19 августа

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики дали прогноз погоды на День Независимости и предупредили о сильных дождях.

А также рассказывали о том, что осень в Украине будет холодной и затяжной, а заморозки придут очень скоро.