В Украине магазины заполонил "технический картофель": можно ли его есть

В Украине полки магазинов заполонил картофель из Европы, который уже успели окрестить "техническим". Якобы из такого сорта корнеплода можно производить разве что чипсы, а вот для пюрешки или борща, он не годится совсем. Так ли это - читайте в материале Styler.

Интересно, что такой наплыв картофеля из-за рубежа связывают с тем, что там из-за карантина остановились предприятия по производству разных картофельных снеков. При этом слово "технический" у многих украинцев ассоциируется с несъедобным, пишет Сегодня.

А вот эксперты говорят, что огромный импорт связан с тем, что из-за засухи в 2019-м в Украине был неурожай картофеля. Так, за сезон июль 2019 - апрель 2020 мы импортировали 400 тыс. тонн корнеплода, а в предыдущие годы эта цифра была в 100 раз меньше.

Можно ли есть такой картофель?

Эксперты говорят, что да. Все сорта картофеля, который завозится, пригоден для употребления. Термин "технический" картофель действительно есть, но это не означает, что он несъедобен.

Всего в мире существует около 5 тысяч сортов картофеля, которые делят на четыре группы: столовые, универсальные, кормовые и технические.

Столовых больше всего, и они непосредственно предназначены для готовки. Кормовые дают животным (в нем много протеинов и белков), технические же отличаются высоким содержанием крахмала, поэтому из таких сортов делают спирт, чипсы, фри, быстрорастворимое пюре и собственно крахмал. Такой картофель конечно же съедобный.

А вот универсальным считается картофель, который объединяет в себе свойства двух или трех сортов.

Эксперты говорят, технический картофель вполне съедобный, выглядит внешне безупречно, да и хранится дольше.

"Технический картофель на самом деле - это просто картофель. Он классный, он хороший. Мало того, внешне он выглядит безупречно. И он не теряет свой внешний вид при несоблюдении правил хранения... С техническим картофелем после нескольких месяцев хранения на кухне ничего не случится", - говорят специалисты.

Особенностью таких сортов является то, что он очень хорош для жарки, но при варке не разваривается.

Как мы писали ранее, названы самые вредные сочетания продуктов, которые мы едим каждый день.

Также сообщалось, что ученые нашли причину лишнего веса у женщин, и дело не только в переедании.