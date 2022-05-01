UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украину снова летят дожди и грозы: когда ждать ухудшения погоды

Фото: Погода в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни снова начнет ухудшаться. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы и небольшое понижение температуры в ночное время.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни и когда снова начнутся дожди, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Погода в Украине 1 мая

В первый майский день в Украине ожидается солнечная и ясная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться от +4 до +7 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +15 до +17 градусов.

В Киеве в воскресенье будет облачно, но сухо. Ночью в столице +5 +7 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 1 мая

Погода в Украине 2 мая

Западные области в понедельник накроет небольшими дождями. На остальной территории – облачно, без осадков.

Температура поднимется на несколько градусов. Ночью +5 +7 градусов, только на востоке +3 +5 градусов. Днем от +15 до +17 градусов, местами на западе до +19 градусов.

В Киеве 2 мая ожидается облачная погода, без осадков. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 2 мая

Погода в Украине 3 мая

Дожди начнут перемещаться с западных областей в сторону севера и северо-востока. В остальных регионах будет сухо. Ночью ожидается +5 +7 градусов.

Днем в большинстве областей +15 +17 градусов, на востоке немного прохладнее, +13 +15 градусов.

В Киеве 3 мая ожидается небольшой дождь. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 3 мая

Погода в Украине 4 мая

В среду Украину накроет сильными грозами, ожидается сильный штормовой ветер. Сухо будет на Волыни, во Львове и Тернополе, в южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов, на юге до +9 +11 градусов.

Днем на западе и севере похолодает до +12 +15 градусов, местами ожидается до +17 градусов. В центре +16 +18 градусов. В южных областях и на востоке синоптики прогнозируют от +17 до +20 градусов.

В Киеве пройдет сильная гроза, ожидается ветер. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем всего +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 4 мая

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что синоптики дали прогноз погоды на май.

А также мы писали о том, что появился прогноз погоды на лето в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в КиевеГидрометцентрПогода