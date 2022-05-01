В Украину снова летят дожди и грозы: когда ждать ухудшения погоды

Погода в Украине 1 мая

В первый майский день в Украине ожидается солнечная и ясная погода, осадки не прогнозируются. Ночная температура будет колебаться от +4 до +7 градусов. Днем в большинстве областей ожидается от +15 до +17 градусов.

В Киеве в воскресенье будет облачно, но сухо. Ночью в столице +5 +7 градусов, днем +13 +15 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 1 мая

Погода в Украине 2 мая

Западные области в понедельник накроет небольшими дождями. На остальной территории – облачно, без осадков.

Температура поднимется на несколько градусов. Ночью +5 +7 градусов, только на востоке +3 +5 градусов. Днем от +15 до +17 градусов, местами на западе до +19 градусов.

В Киеве 2 мая ожидается облачная погода, без осадков. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +16 +18 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 2 мая

Погода в Украине 3 мая

Дожди начнут перемещаться с западных областей в сторону севера и северо-востока. В остальных регионах будет сухо. Ночью ожидается +5 +7 градусов.

Днем в большинстве областей +15 +17 градусов, на востоке немного прохладнее, +13 +15 градусов.

В Киеве 3 мая ожидается небольшой дождь. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 3 мая

Погода в Украине 4 мая

В среду Украину накроет сильными грозами, ожидается сильный штормовой ветер. Сухо будет на Волыни, во Львове и Тернополе, в южных областях, а также в Донецкой и Луганской областях.

Ночная температура воздуха будет колебаться от +5 до +8 градусов, на юге до +9 +11 градусов.

Днем на западе и севере похолодает до +12 +15 градусов, местами ожидается до +17 градусов. В центре +16 +18 градусов. В южных областях и на востоке синоптики прогнозируют от +17 до +20 градусов.

В Киеве пройдет сильная гроза, ожидается ветер. Ночью в столице +8 +10 градусов, днем всего +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 4 мая