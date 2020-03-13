В Украину идут затяжные морозы: к чему готовиться

Погода в Украине сильно испортится в ближайшие дни. Жителям страны стоит приготовиться к морозному периоду, в некоторых областях температура будет достигать -8 ночью, днем также сильно похолодает. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Пик холодов ожидается в стране уже с 15 по 16 марта, но синоптическая ситуация ухудшится уже в субботу, 14 марта. Синоптики прогнозируют днем дождь с мокрым снегом по северной границе Украины.

Похолодает на Западе и Севере - от +4 до +8 днем, ночью +1+5. На Юге, в Центре и Востоке будет по-прежнему довольно тепло (+10+15), ночью от +3 до +7. Ожидаются порывы ветра.

В Киеве в субботу днем от +6 до +8, ночью +2+4, днем дождь, будет ветрено.

15 марта сильно похолодает по всей стране. Днем от 0 до +5. Исключение - Закарпатье (+7+9), Юг (+3+8). Осадки не предвидятся. Ночью - мороз от -2 до -4, на Востоке и Юге заморозки (-1... +1), в Крыму +2+4.

В понедельник, 16 марта, днем потеплеет - от +3 до +9, ночью мороз сохранится - по всей стране (-2... -4), а в Ивано-Франковской области от -6 до -8 мороза.

17 и 18 марта температура начнет повышаться, но ночные заморозки по стране сохранятся.

Подробный прогноз по областям в картах Украинского гидрометцентра с 14 по 18 марта.

Погода в Украине (фото: Укргидрометцентр)

Ранее мы писали, что народный синоптик дал неутешительный прогноз для Украины на все три весенних месяца.