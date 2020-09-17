В Украину идут заморозки и штормовой ветер: какие области пострадают

Погода в Украине принесет сильное похолодание вплоть до заморозков уже в ночь на пятницу 18 сентября. Кроме того, будет задувать сильный ветер. Синоптики огорчили новыми картами погоды и рассказали, где будет самая сложная погодная ситуация.

Так, согласно данным Наталки Диденко, заморозки до 0... -3 градусов в ближайшую ночь вероятны в западных областях. А вот до южных областей сильное похолодание пока не доберется.

В пятницу ожидается также сильный северо-западный и северный ветер до штормовых порывов. А дожди возможны в Сумской и Харьковской областях. Но они будут несильными.

"Прорыв холода существенно снизит температуру воздуха - завтра столбики термометров упадут до +12+17 градусов. В южной части предполагается +15+20 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве завтра резкое похолодание, сильный северо-западный ветер. Днем около +14 градусов, а ночью в окрестностях столицы вероятны заморозки.

Синоптики Украинского гидрометцентра на карте погоды на завтра показали более "оптимистичную" картину. По крайней мере, ночных заморозков они не обещают.

Прогноз погоды на 18 сентября (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на сентябрь и теперь прогнозируют сильные ливни и холод.