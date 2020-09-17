В Україну йдуть заморозки і штормовий вітер: які області постраждають

Погода в Україні принесе сильне похолодання аж до заморозків вже в ніч на п'ятницю, 18 вересня. Крім того, буде задувати сильний вітер. Синоптики засмутили новими картами погоди і розповіли, де буде найбільш складна погодна ситуація.

Так, згідно з даними Наталки Діденко, заморозки до 0... -3 градусів у найближчу ніч вірогідні в західних областях. А ось до південних областей сильне похолодання поки не добереться.

У п'ятницю очікується також сильний північно-західний та північний вітер до штормових поривів. А дощі можливі в Сумській і Харківській областях. Але вони будуть несильними.

"Прорив холоду істотно знизить температуру повітря - завтра стовпчики термометрів знизяться до +12+17 градусів. У південній частині передбачається +15+20 градусів", - повідомила синоптик.

У Києві завтра різке похолодання, сильний північно-західний вітер. Вдень близько +14 градусів, а вночі в околицях столиці ймовірні заморозки.

Синоптики Українського гідрометцентру на карті погоди на завтра показали більш оптимістичну картину. Принаймні, нічних заморозків вони не обіцяють.

Прогноз погоди на 18 вересня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на вересень і тепер прогнозують сильні зливи і холод.