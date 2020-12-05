В Украину идут снегопады: синоптики назвали дату

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине принесет снегопады уже на следующей неделе. Синоптики изменили прогноз и назвали дату возвращения в страну атмосферного фронта с сильными зимними осадками.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, снегом часть страны заметет уже во вторник, 8 декабря. Затем осадки снова вернутся 10 числа.

Пока же в стране продолжает царить антициклон. Но 6 декабря на западной части будет пасмурно, в остальных регионах переменная облачность. А вот осадки в этот день не предвидятся.

Температура будет от 0 до -3 градусов днем и -5... -8 ночью (на Востоке ночной мороз сильнее - от -7 до -10). Теплее в воскресенье на Западе: днем -1... +4, (на Закарпатье +9+11), ночью от 0 до +4. На Юге днем -1... +4 градуса, а ночью от +1 до -4 мороза.

В Киеве 6 декабря днем 0... -2, ночью -5... -7 градусов, без осадков.

Погода в Украине 6 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

7 декабря действие морозного антициклона усилится, принеся сильный ночной мороз на Восток (-10... -14 градусов), днем здесь от 0 до -4 мороза. На Севере и в Центре днем 0... -3 мороза, ночью от -6 до -11 градусов. На Юге и Западе днем -1... +2 градуса, ночью -1... -4 мороза (исключением станут Закарпатье с +7+9 днем и +2+4 ночью, Крым с +5+7 днем и -1... -3 мороза ночью).

В Киеве в этот день днем -1... -3, ночью -8... -10 мороза, без осадков.

Во вторник, 8 декабря, часть Запада, Винницкую и Кировоградскую области накроет снегопадом, Юг и Черновицкую области - мокрым снегом, а на Закарпатье - дождь. На остальных территориях осадки менее вероятны, а температура ожидается такой же, как и днем ранее.

В Киеве осадки не предвидятся, днем -1... -3, а ночью -8... -10 мороза.

Погода в Украине 7-8 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

9 декабря будет без осадков, а температура повысится на 1-2 градуса, но день и ночь все еще будут холодными.

В Киеве ясная погода с -1... -3 днем и -5... -7 ночью.

В четверг, 10 декабря, придет послабление холодов, но будет влажно, а местами - мокро. На Западе, в Винницкой, Житомирской, Одесской областях дождь, местами - мокрый снег. Остальные области без осадков, но пасмурно.

Температура +1+5 на Западе и Юге, ночью тут от +1 до -2 градусов (исключение: Закарпатье и Крым с +5+8 днем и +1+4 ночью). На Севере и в Центре днем +1... -2, ночью -2... -6 мороза. На Востоке и северо-востоке днем +1... -2, ночью -4... -9 градусов.

В Киеве 10 декабря днем +1... -1, а ночью от -3 до -5, пасмурно, но существенных осадков синоптики не обещают.

Погода в Украине 9-10 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики писали также, что в Украине в ближайшие дни установятся сильные морозы. Особенно холодно будет на Востоке страны.

А вот астрофизики предупредили об еще одном ударе для метеочувствительных людей - магнитной буре, которая разгуляется в середине декабря.