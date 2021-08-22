В Украину снова идут сильные грозы: какие области накроет непогодой

Погода в Украине в ближайшие сутки ожидается неблагоприятная в нескольких областях. Синоптики прогнозируют грозы и дожди, а также усиление ветра.

Какая погода ждет украинцев в понедельник, 23 августа, рассказали в Украинском гидрометцентре.

На востоке страны ожидается небольшая облачность и усиление ветра. Ночью в регионе будет прохладно, от +13 до +16 градусов, днем прогреется до +25 +27 градусов, местами до +28 градусов.

В южной части страны осадки не прогнозируются, возможна небольшая облачность и усиление ветра. Ночью в регионе +14 до +17 градусов. Днем ожидается от +26 до +28 градусов, в Одессе немного прохладнее, +25 +27 градусов. В Крыму без осадков, ветер усилится, ночью +16 +18 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

На севере прогнозируется солнечная погода, возможно усиление ветра, но без осадков. Ночью в регионе от +12 до +14 градусов, днем прогреется до +24 +26 градусов.

В западной части страны синоптики прогнозируют новую порцию похолодания, сильные грозы и дожди, усиление ветра. Ночью в регионе температура опустится местами до +10 +14 градусов. Днем ожидается от +19 +21 градуса на Волыни до +22 +25 градусов в остальных областях.

В центральных областях осадки не прогнозируются, возможно усиление ветра. Ночью +11 +14 градусов, днем от +24 до +26 градусов.

В Киеве 23 августа без осадков, возможно усиление ветра. Ночью в столице от +13 до +15 градусов, днем +24 +26 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 23 августа